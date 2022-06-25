Перший річковий дивізіон бойових катерів обороняє Київ на Дніпрі. ВІДЕО

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Задля підсилення оборони Києва на Дніпрі створений річковий дивізіон військових катерів.

Про це повідомляє Телерадіостудія Міністерства оборони “Бриз”.

“За ініціативи командувача Сухопутних військ ми сформували спільний дивізіон військових катерів на півночі Дніпра для забезпечення підтримки сухопутних військ на прирічкових операційних районах”, — розповів командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

За його словами, дивізіон наразі виконує завдання в підпорядкуванні сил оборони Києва для забезпечення підрозділів, які діють біля Дніпра.

“У перспективі з’явиться річкова флотилія, яка складатиметься з кількох дивізіонів, розміщених у різних місцях Дніпра. Це здійснюватиметься і за рахунок будівництва нових катерів, і за рахунок передачі катерів від наших партнерів”, – зазначив Неїжпапа.

Командувач ВМСУ також зауважив, що річкову флотилію планується посилити морською піхотою.

“Навчання і набуття спроможностей цих дивізіонів у найкоротший термін — одне з першочергових завдань на річках. Нині ворог перебуває на півдні Дніпра, і ми повинні мати відповідні сили та засоби, які зможуть протистояти противнику на нашій головній водній артерії”, — наголосив Неїжпапа.

Такий дивізіон важливий з огляду на сусідство з Білоруссю, яка є союзником Росії у війні проти України. При цьому в складі білоруських збройних сил є річковий дивізіон у Пінську та база в Лоєві, на самому кордоні з Україною.

Військовій агенції АрміяInform Неїжпапа розповів, що від початку війни у 2014 році річковим комунікаціям також приділяли чимало уваги. Але на той час ішлося передусім про Дунай та Бузько-Дніпровсько-лиманський канал, які розташовані близько до південних кордонів.

Однак повномасштабне вторгнення РФ внесло свої корективи у застосування сил, які входять до складу ВМС ЗС України. І в березні почалося формування річкового дивізіону на півночі Дніпра – головної логістичної артерії України.

Відтоді військовим вдалося вирішити чимало проблемних питань. Зокрема, йдеться про сам корабельний склад та його дообладнання на військовий лад, адже специфічних військових річкових катерів немає. Тож на потреби війська передали частину річкового флоту, який оснастили озброєнням. У деяких суднах (які, ймовірно, виконують функцію суден забезпечення) нескладно також упізнати прогулянкові “річкові трамваї”, пофарбовані в камуфляжні барви.

Також спеціальну підготовку пройшов особовий склад нового дивізіону.

“Багато фахівців, які все життя провели на річці й добре знають акваторію, місцевість та особливості застосування кораблів даного класу, з перших днів самі прийшли до нас із бажанням служити. Нині вони допомагають молодим морякам, які раніше проходили службу на морі, а ось річкового досвіду не мають. А ці райони та забезпечення плавання дуже відрізняються від застосування корабельного складу на морі”, − розповів командувач ВМС.

Надалі досвід першого річкового дивізіону буде використано в програмі флотських вишів України для підготовки офіцерів, які зможуть служити не тільки на морі, а й на річках.

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