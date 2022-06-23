Точна розвідка ССО + артилерія: ЗСУ знищили кілька місць скупчення росіян. ВІДЕО

Скріншот із відео

Оператори Сил спеціальних операцій України разом з артилеристами відпрацювали завдання зі знищення ворожої техніки, боєприпасів і живої сили.

Відео результатів поширила пресслужба Командування ССО у четвер, 23 червня.

“Передувала цьому точна розвідка місць скупчення противника. Воїни ССО встановили кілька місць, де російські військові тримали важку зброю і боєкомплект до неї. Після – до справи знищення ворожих сил долучилася наша артилерія. Завдяки точному корегуванню з боку операторів ССО України російські окупанти понесли чималі втрати”, – йдеться в повідомленні.

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