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Ближчим часом можливе звільнення значної кількості українських полонених, – Буданов

23/06/2022 00:23

Начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, який курирує питання українських військовополонених, зокрема з “Азовсталі”, сказав, що ближчим часом сподівається звільнити їх “значиму кількість”.

Про це Буданов заявив в ефірі національного телемарафону 22 червня, передає “Українська правда”.

“Про долю майже усіх [українських військовополонених] нам чітко відомо. Ми займаємось визволенням їх із полону. Сподіваюсь, що в найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома…
У найближчий час ми сподіваємося звільнити більш-менш значиму кількість наших полонених, і про це одразу повідомлять у ЗМІ”, – сказав він.

За словами голови ГУР, про конкретну дату обміну говорити зарано.

Буданов додав, що не йдеться про один великий обмін.

“Ідеться про поетапний обмін цими полоненими. Це не буде обмін за один раз. Буде кілька етапів. Невеликі обміни йдуть постійно”, – сказав очільник розвідки.

За словами керівника ГУР, найскладніше домовлятися про обмін командирів, котрі були на “Азовсталі”.

“Щодо рядового складу – набагато легше йдуть питання. Коли йдеться про керівників підрозділів, зрозуміло, що це набагато складніше”, – зазначив Буданов.

Він відповів, що знає точну кількість українців у російському полоні та росіян – в українському, але озвучувати цифри не став.

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