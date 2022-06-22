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У Києві попрощалися з командиром батальйону “Карпатська Січ” Олегом Куциним

22/06/2022 16:20

На Майдані Незалежності в Києві відбулося прощання з командиром батальйону “Карпатська Січ” Олегом Куциним, який загинув у боях з російськими окупантами.

Про це в середу, 22 червня, повідомив мер Києва Віталій Кличко, який узяв участь у церемоніалі.

“Сьогодні на Майдані попрощалися з командиром батальйону “Карпатська січ” (49-й окремий батальйон ЗСУ), заступником керівника муніципальної охорони столиці Олегом Куциним. Він захищав Україну у 2014 на Донбасі, бився в аеропорту Донецька. Він пішов захищати нашу державу з перших днів широкомасштабного вторгнення російських варварів у 2022-му. Відважний, принциповий, справжній офіцер і наставник бійців… Олег загинув у бою на Ізюмському напрямку”, – написав Кличко у фейсбуці.

Поховання відбулося на Байковому кладовищі.

Як інформувала “Новинарня“, Олег Куцин загинув 20 червня.

Він очолював закарпатський осередок ВО “Свобода”.

Добровольчий підрозділ “Карпатська січ” був створений у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту “Бутовка”, Водяне, Опитне.
Із 24 лютого 2022 року “ОДЧ Карпатська Січ” обороняла Київ, тримала позиції в Ірпені, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ б’є ворога на Ізюмському напрямку.

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