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“Так українські міста зустрічають героя”: загиблого комбата Куцина везуть для прощання в Київ

20/06/2022 23:53

Сотні патріотів віддають останню шану загиблому командирові батальйону “Карпатська Січ” Олегу Куцину, чиє тіло везуть до Києва до поховання.

Відео з Полтави ввечері в понеділок, 20 червня, поширив “свободівець”, капітан НГУ Петро Кузик.

На відео зафіксовано, як велика кількість людей у камуфляжах, мілітарних та інших одностроях під синьо-жовтими, червоно-чорними та партійними прапорами опустилися на одне коліно на узбіччях дороги, якою прямує колона авто.

“Так зустрічають українські міста героя! Світла пам’ять Олегові Івановичу Куцину!” – прокоментував Петро Кузик, який очолює батальйон “Свобода”.

Як повідомляла “Новинарня“, засновник та командир батальйону “Карпатська Січ”, голова закарпатської обласної організації ВО “Свобода” Олег Куцин “Кум” загинув у Харківській області, на Ізюмському напрямку, 18 червня.

Прощання з Олегом Куцином відбудеться в середу, 22 червня, о 12:00 на Майдані Незалежності в Києві. Після цього – поховання на Байковому кладовищі.

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