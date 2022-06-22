“Класика, яка гарно заходить із чашкою кави”: воїни 128 огшбр показали, як вибухає підбитий танк окупантів. ВІДЕО

Скріншот із відео

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео оприлюднила пресслужба 128 огшбр у вівторок, 21 червня.

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як знищили російський танк на Донеччині.

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