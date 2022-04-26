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“Феєричний вибух, згоріло все”: воїни 128 огшбр показали роботу NLAW по ворожому танку. ВІДЕО

26/04/2022 18:49

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на одному з напрямків фронту знищили ворожий танк із усім екіпажем.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, поінформувала пресслужба 128 огшбр.

“Наочна демонстрація ефективності закордонної допомоги бійцям ЗСУ – знищений нашими штурмовиками російський танк Т-72”, – йдеться в повідомленні.

Танк був уражений із протитанкового ракетного комплексу NLAW виробництва Великобританії і Швеції. Ракета кумулятивної дії пробила броню Т-72 згори і знищила ціль, екіпаж загинув миттєво.

“Відео з дрона фіксує, як підбитий танк горить зсередини, дим іде навіть через ствол гармати. А за кілька секунд здетонував боєкомплект – танк вибухнув, його башту відірвало й відкинуло на кілька метрів.

Феєричне нічне відео вибуху російського танка, який палає в лісопосадці, ефектніше за будь-яку комп’ютерну графіку голлівудських блокбастерів. Воно показує реальну вражаючу силу протитанкової ракети NLAW, яка разом із американськими Javelin та українською “Стугною” стала справжнім жахіттям для екіпажів та десантів російської броньованої техніки”, – додали в пресслужбі Закарпатської бригади.

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