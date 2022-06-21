Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції.
Про це він повідомив у вівторок, 21 червня.
“Підписаний! Закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Її головний зміст простий, але надзвичайно важливий. Це зобов’язання захищати жінок від насильства і різних форм дискримінації”, – повідомив глава держави.
“Ми розділяємо європейські цінності. Для нас життя і здоров’я людини – найвища цінність”, – додав він.
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