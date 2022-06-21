В Раду внесли кандидатуру на посаду омбудсмена

Дмитро Лубінець

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс до парламенту кандидатуру нардепа від “Слуги народу” Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.

Про це в вівторок, 21 червня, повідомив спікер Стефанчук у фейсбуці.

“Відповідно до вимог законодавства, вніс пропозицію щодо кандидатури народного депутата України Лубінця Дмитра Валерійовича на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, – йдеться в повідомленні.

Стефанчук вважає, що парламентський досвід Лубінця, а також його професійні та людські якості сприятимуть у виконанні обов’язків на посаді омбудсмена.

До сьогодні Дмитро Лубінець очолював парламентський комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада всупереч закону звільнила з посади уповноважену парламенту з прав людини Людмилу Денісову. Тоді вона заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення.

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