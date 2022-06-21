У Києві СБУ затримала бойовика терористичного угруповання “Восток”

Контррозвідка Служби безпеки України встановила у Києві місцезнаходження і затримала бойовика терористичного угруповання “Восток”.

Про це пресцентр СБУ повідомив у вівторок, 21 червня.

Зловмисник брав активну участь у захоплені українських військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку. Він – ексзаступник командира підрозділу Національної гвардії України.

Підозрюваний у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань в ОРДО. Тут став інструктором з бойової та спеціальної підготовки терористів.

“Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях сходу нашої держави, але згодом переїхав до Києва та влаштувався в одну зі столичних охоронних фірм”, – розповіли в Службі безпеки.

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