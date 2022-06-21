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Процес звільнення українських полонених – у руках ГУР, – Зеленський

21/06/2022 21:34

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що держава робить усе можливе на політичному рівні, щоб прискорити звільнення українських полонених, але це складний процес, яким професійно займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це глава держави заявив у вівторок, 21 червня, під час спілкування з представниками ЗМІ після зустрічі з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем у Києві.

“Це дуже складне питання. Про багато деталей не можна говорити. Дуже хочеться, щоб обмін відбувався, щоб партнери, які взяли на себе зобов’язання допомагати з цим обміном, дотримали свого слова. Ми в це не лише віримо – ми працюємо, це відбувається на майданчику нашого Головного управління розвідки. Саме вони керують цим процесом. Будемо очікувати”, – цитує президента його пресслужба.

Володимир Зеленський нагадав, що нещодавно вдалося повернути з полону кількох осіб, зокрема парамедика Юлію «Тайру» Паєвську.

Він зауважив, що не хочеться втрачати час у питанні повернення людей, бо полон негативно впливає на їхній стан.

“Адже що відбувається конкретно зараз з їхнім станом і яку допомогу вони отримують, окрім як на словах, ми нічого більше не знаємо. Глибше знає розвідка. І я вважаю, що сьогодні в їхніх руках цей процес“, – пояснив президент.

Він зазначив, що держава повинна робити все можливе в цьому питанні на політичному рівні.

“Максимально підключаємо партнерів до цього процесу: Червоний Хрест, ООН, декілька держав, які мають той чи інший вплив на країну-агресора”, – розповів Володимир Зеленський.

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