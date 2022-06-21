Працівників Запорізької АЕС окупанти кидають “на підвал”, – мер Енергодара

Запорізька АЕС

Мер Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські окупаційні сили все активніше почали застосовувати репресії відносно українських працівників захопленої Запорізької атомної станції, яка розташована в місті.

Про це він розповів у коментарі проєкту Радіо Свобода “Новини Приазов’я” у вівторок, 21 червня.

“Зараз забирають людей прямо з атомної станції, кажуть, що вас там хтось здав, і кидають до підвалів. Таких вже не один десяток працівників. Тобто люди лишаються в місті, щоб не було ніяких ядерних негараздів, безпечно експлуатували атомну станцію, під моральним та фізичним тиском. Партизанів мало залишається, навіть молодь виїжджає з міста. Хто буде експлуатувати атомну стацію, взагалі незрозуміло”, – поділився Орлов.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

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