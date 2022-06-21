Дерусифікація Києва: результати зі смартфонів – не остаточні, на голосування міськради можуть винести другі-треті варіанти

Київська міськрада. Ілюстративне фото

Рейтингове електронне голосування за перейменування вулиць Києва в межах кампанії дерусифікації фактично було попереднім громадським обговоренням. Попереду ще розгляд на профільній комісії Київради, і на фінальне голосування міської ради можуть бути винесені варіанти, який посіли друге-третє місця.

Про це в коментарі “Новинарні” 21 червня сказав Володимир Прокопів – голова найбільшої фракції в міській раді (“Європейська солідарність”) та заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

“Щодо перейменувань. Спочатку експертна рада – фахівці, науковці – дала свої пропозиції. Те, що зараз ви називаєте “голосуванням“, було фактично громадським обговоренням. Було цікаво почути думку безпосередньо тих людей, які проживають на цих територіях. Ми отримали безпрецедентно велику участь у голосуванні – більше 6 мільйонів голосів. І в 90% випадків мешканці Києва погодилися з тими пропозиціями, які дала експертна група”, – зазначив Прокопів.

“Мабуть, логічно буде нашій фракції долучитися і підтримати думку киян та думку експертів. Хоча щодо низки назв фракція буде мати свої пропозиції, і ми проситимемо колег їх підтримати”, – сказав голова фракції “ЄС”.

На уточнювальне запитання Прокопів підтвердив, що певні пропозиції, які будуть винесені на фінальне голосування Київради, можуть відрізнятися від тих, які отримали відносну більшість голосів за результатами рейтингового голосування в додатку “Київ цифровий”.

“Можуть бути відмінними. Для прикладу: для однієї з вулиць, яка має бути перейменована, запропонували на розгляд близько десяти варіантів. Найбільше набрав варіант експертної групи, на кілька сотень голосів менше набрав інший варіант, і ще на кілька сотень менше – третій. Ми можемо вибирати з цих трьох варіантів – не обов’язково той, який переміг”, – пояснив Прокопів.

“Це все ще має пройти профільну комісію Київради, і думаю, що ще там буде жвава дискусія. А вже потім можна буде говорити про якесь рішення”, – сказав голова фракції “ЄС”.

При цьому Прокопів не став наводити приклади топонімів, за якими в його фракції буде принципова позиція щодо неприйняття варіанту, обраного голосуванням в інтернеті (“якоїсь конкретики я не маю”).

Водночас одним із таких випадків може стати бульвар Перова на Воскресенці. В електронного рейтинговому голосуванні одна з пропозицій експертної комісії – бульвар Георгія Нарбута – набрала з 5908 голосів. На другому місці опинився варіант “Воскресенський бульвар”, що не був рекомендований експертами, але підтримується частиною місцевих жителів – 5056 голосів.

Відповідаючи, який варіант може підтримати “Європейська солідарність”, та чи вартий український художник-графік Нарбут вшанування в топоніміці замість росіянина Перова, Володимир Прокопів сказав: “Тут я буду дослухатися до депутатів, які працюють на тій місцевості. У нас їх четверо. І навряд чи хтось орієнтується в ситуації краще, ніж вони й ті люди, які там проживають. Тому будемо слухати наших колег, які представляють місцевих мешканців”.

“На жаль, у нас усе одно не буде ідеальної ситуації, коли 100% перейменувань, рекомендованих експертною комісією, були підтримані 100% учасників голосування, а потім так само всі їх підтримала профільна комісія і рада. Кожен депутат буде визначатися сам. Звичайно, зважаючи на думку експертів і киян, які голосували”, – додав Прокопів.

Він зазначив, що процедура перед остаточним голосуванням Київради “займе близько місяця”.

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