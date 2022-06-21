Обстріл Індустріального району Харкова: 5 людей загинуло, 11 – поранені

5 людей загинули, 11 отримали поранення в результаті ворожого удару по Індустріальному району Харкова.
Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у вівторок, 21 червня.
“Обстріляні були комерційні та житлові будівлі. Жодного військового об’єкту. Попередньо, РСЗО – Ураган”, – уточнив інформацію він.
Також Болвінов опублікував фото з місця обстрілу:
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