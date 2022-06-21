Обстріл Індустріального району Харкова: 5 людей загинуло, 11 – поранені

Антіпов, Ратушний, Махов, Левін, “Азов”: стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва

Стали відомі результати голосування за перейменування вулиць Києва в рамках дерусифікації, що відбулося в застосунку “Київ цифровий”. Як повідомляє офіційний портал Києва 21 червня, лише за чотири дні в...