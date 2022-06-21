Нацгвардійці показали фрагмент бою в Сєвєродонецьку. ВІДЕО

Скріншот із відео

Бійці Національної гвардії України разом із побратимами продовжують нищити російських окупантів у Сєвєродонецьку Луганської області.

Про це в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба НГУ.

“Без відпочинку, сну та хоч кількох хвилин тиші гвардійці разом із побратимами з інших Сил оборони тримають місто. Бої за Сєвєродонецьк тривають. Ворог отримує від наших військових те, що заслужив – смерть”, – йдеться в повідомленні.

Відео, оприлюднене сьогодні, має назву “бій у місті Сєвєродонецьку”.

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