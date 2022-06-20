В Одесі було чутно вибухи

Фото: Суспільне.Одеса

Після оголошення тривоги близько 14:00 з Одеси повідомили про ракетні удари.

Фото без прив’язки до місця вдень у понеділок, 20 червня, поширює “Суспільне.Одеса”.

У ЗМІ повідомляють про начебто роботу ППО.

Офіційно інформацію про “прильоти” не підтверджували.

Однак о пів на третю на “прильоти” відреагував речник ОВА Сергій Братчук – у контексті нібито “помсти” росіян за ранковий удар ЗСУ по “вишках Бойка”, якої не слід боятися, але потрібно дотримуватись заходів безпеки під час тривог.

Близько 14:50 в Одесі оголосили відбій повітряної тривоги.

Крім того, внаслідок ранкових обстрілів міста, зі слів мера Одеси Геннадія Труханова, вибуховою хвилею були вибиті близько 80 вікон, передає “Думская”.

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