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У Херсоні окупанти вкрали з Держархіву списки виборців за 2019 рік

20/06/2022 16:10

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області у понеділок, 20 червня.

Зазначається, що в тимчасово окупованому Херсоні окупанти увірвалися до Державного архіву області та викрали виборчу документацію зі списками виборців за 2019 рік.

За попередньою версією, персональні дані виборців міста Херсона та області можуть бути використані окупантами для організації псевдореферендуму для зміни територіальних меж України.

Повідомлення про злочин надійшло від представника Держархіву. За його словами, 7 червня до приміщення прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою російської федерації “військово-цивільної адміністрації”. Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з документацією. Там були і списки виборців з чергових виборів президента в 2019 році.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

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