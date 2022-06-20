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У бюджеті-2023 США пропонують виділити Україні $450 млн безпекової допомоги

20/06/2022 21:05

Комітет зі збройних сил Палати представників США у своєму проєкті закону про військовий бюджет на 2023 фінансовий рік пропонує закласти 450 мільйонів доларів допомоги Україні.

Про це в понеділок, 20 червня, повідомляє “Європейська правда”.

Зазначається, що 450 мільйонів доларів будуть скеровані на допомогу Збройним силам України – це на 150 мільйонів доларів більше, ніж просив Білий дім.

У законопроєкті також закладені положення про поповнення запасів військової техніки держав-союзників, які передали своє обладнання Україні та надання гуманітарної підтримки для розмінування українських територій.

Крім того, міністерство оборони США має щоквартально звітувати перед Конгресом про те, як воно поповнює запаси озброєння, яке передають Україні Штати або їхні союзники чи партнери.

Загальний обсяг оборонного бюджету США, запропонований комітетом, становить 772 мільярди доларів. Із них 6 мільярдів доларів будуть призначені для військової стратегії Вашингтона в Тихоокеанському регіоні, а ще 4 мільярди – для Європейського регіону.

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