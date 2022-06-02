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Кожен пакет військової допомоги Україні відповідатиме ситуації на полі бою, – посол США

02/06/2022 21:11
США будуть формувати кожний пакет військової допомоги Україні з урахуванням ситуації на полі бою.

Про це посол США Бріджит Брінк заявила журналістам після вручення вірчих грамот президентові України у четвер, 2 червня.

“Кожен пакет військової допомоги, як учорашній на 700 млн доларів, із загального ухваленого Конгресом на суму 40 млрд доларів буде весь час переглядатися з урахуванням ситуації на полі бою, і з огляду на це вона (допомога – ред.) буде змінюватися”, – сказала американська дипломатка.

Вона зазначила, що США активно координують міжнародну військову допомогу Україні і дуже тісно співпрацюють у цьому сенсі з українськими партнерами.

“Ця координація дуже позитивна. Звісно, всі зацікавлені у тому, щоб ця допомога надходила якомога швидше. Якщо попервах були якісь проблеми, то зараз процес налагодився й інколи від ухвалення рішення до надходження зброї минає день чи навіть менше”, – зауважила посол.

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