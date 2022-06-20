Росіяни ракетним обстрілом зруйнували профліцей під Харковом

Фото: Суспільне

Російські окупанти обстріляли та зруйнували Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту, що в місті Люботин на захід від Харкова.

Обстріл по місту обласного підпорядкування стався о 23:20 19 червня, інформує “Суспільне”.

За попередніми даними, по ліцею прилетіли дві російські крилаті ракети. Триває розбір завалів.

У момент обстрілу в будівлі перебувала жінка, вона не постраждала.

У ліцеї розміщувався волонтерський пункт, де збирали допомогу для переселенців.

Серійні номери ракет поки не встановлені.

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