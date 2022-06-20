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В окупованому Донецьку – знову вибухи на арсеналах. ВІДЕО

20/06/2022 21:31

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, ймовірно, детонував склад боєприпасів.

Фото та відео оприлюднили в тамтешніх телеграм-каналах у понеділок пообіді, 20 червня.

На одному з відео голос за кадром коментує, що дим після вибухів видно в мікрорайоні Азотний.

“Азотний, склад боєприпасів, мабуть, склад з боєприпасами”, – говорить автор відео.

В частині будинків від вибухів пошкоджені вікна.

Нагадаємо, ЗСУ вражали арсенали в Донецьку також минулого тижня. При цьому бойовики через інспіровані “внутрішні” обстріли намагалися подати це як удари української армії по мирних жителях.

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