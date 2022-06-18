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Інспірованими обстрілами по Донецьку рашисти хочуть “розмити” успіхи ЗСУ з ураженням арсеналів, – InformNapalm

18/06/2022 20:54

Вибухи в окупованому Донецьку та інших територіях ОРДЛО, які чути в останні три доби, можуть означати знищення арсеналів із боєприпасами російської армії та намагання окупантів “розмити ці успіхи”, інсценуючи обстріли по місту.

Про це ввечері 18 червня повідомила спільнота InformNapalm із посиланням на інсайдерів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

InformNapalm пише, що “серед місцевих мешканців ходять чутки, що ЗСУ “високоточною натівською зброєю великого калібру” дуже влучно знищує російські склади б/к неподалік Донецька. При цьому місцеві знають, що рашисти намагаються “розмити успіхи ЗСУ”, прострілюючи центр міста меншими калібрами (проводять типові дії, які характеризуються як операції “під чужим прапором”), щоб залякати місцеве населення і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ виключно по складах боєприпасів”.

“За останні 72 години на території ОРДЛО високоточними ударами було уражено як мінімум сім об’єктів, на яких розміщувались значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014-2015 років. Сім пострілів і сім знищених цілей із боєкомплектом. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів”, – ідеться в повідомленні.

“Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал рашистів на Донбасі”, – зазначили в спільноті OSINT-розслідувачів.

Контекст

Удень 18 червня бойовики “ДНР” повідомили про те, що під обстріл (нібито з українського боку) потрапили Куйбишевський, Петрівський, Ворошиловський райони Донецька, заводи “Продмаш”, “Топаз”, пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, продуктовий магазин тощо. Буцімто є п’ять загиблих осіб та 12 поранених.

Серед іншого, сепаратисти повідомили про обстріл району виставкового центру “ЕкспоДонбас” у Донецьку.
Водночас ще у 2016 році волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm в ході OSINT-дослідження виявили, що цей виставковий центр рашисти перетворили на свою базу.

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