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Верховна Рада заборонила російську музику та книжки з РФ

19/06/2022 15:37

Верховна Рада проголосувала пакет законопроєктів, які звільнять інформаційний та медійний простір від російських впливів та дадуть поштовх до розвитку українського культурного продукту.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат, історик та публіцист Володимир В’ятрович.

Він оцінив ці законопроєкти як “три значні кроки на шляху до повної деколонізації України”.

Йдеться про законопроєкт 6287, який передбачає державну підтримку книгарень, що продають книжки українською, а також державні сертифікати на купівлю книг для дітей. Цей законопроєкт ВР схвалила вже у другому читанні.

Проєкт 7459 забороняє імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, продаж книжок авторів-громадян РФ, а також передбачає, що в Україні книги видаватимуть мовою оригіналу або в українському перекладі, а також мовами ЄС і корінних народів України.

Законопроєкт 7273-д забороняє концерти російських виконавців в Україні та відтворення їхніх фонограм. Крім того, цей проєкт передбачає підтримку національного музичного продукту, збільшення частки української мови в радіоефірі, стимулювання трансляції україномовних дитячих та освітніх телепрограм.

“Цим же законопроєктом заборонено акустичне насильство у громадському транспорті – пасажири нарешті зможуть їздити в тиші, без нав’язливої музики”, – зауважує В’ятрович.

За його словами, всі три законопроєкти отримали понад 300 голосів “за” і жодного – проти. Їх підтримали представники “практично всіх фракцій та груп”.

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Україна

Верховна Рада заборонила російську музику та книжки з РФ

Верховна Рада проголосувала пакет законопроєктів, які звільнять інформаційний та медійний простір від російських впливів та дадуть поштовх до розвитку українського культурного продукту. Про це повідомив у фейсбуці народний депутат,...

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