Столтенберг: війна на роки, але НАТО не має спинятися в підтримці України

Війна може розтягнутися на роки, але НАТО повинно підтримувати Україну, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому тижневику “Bild am Sonntag”.

“Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування”, – цитує генсека НАТО Reuters.

Напередодні Столтенберг заявив, що на саміті НАТО в Мадриді, запланованому на кінець червня, очікується узгодження пакету допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

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