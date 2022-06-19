Столтенберг: війна на роки, але НАТО не має спинятися в підтримці України

Війна може розтягнутися на роки, але НАТО повинно підтримувати Україну, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому тижневику “Bild am Sonntag”.
“Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти харчування”, – цитує генсека НАТО Reuters.
Напередодні Столтенберг заявив, що на саміті НАТО в Мадриді, запланованому на кінець червня, очікується узгодження пакету допомоги Україні, який допоможе країні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.
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