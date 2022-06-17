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“НАТО має втрутитися і зупинити війну”, – екскомандувач силами США та Альянсу Кларк

17/06/2022 21:40

Колишній головнокомандувач (1997-2000 років) союзними силами США та НАТО, генерал армії США у відставці Веслі Кларк висловив судження, що для того, щоб зупинити російську агресію проти України необхідне пряме втручання сил НАТО.

Його цитує неурядовий аналітичний центр у Вашингтоні, пише “Радіо Свобода”.

“Ідея Генерального секретаря Єнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО”, – зазначив Веслі Кларк.

За словами Кларка, втручання НАТО залежить від політичної волі та «рішучості національних лідерів».

Як приклад, воєнний експерт навів дії НАТО в Югославії.

Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 24-го березня 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, охопленій війною і в які розпочався геноцид. Це були переважно військово-морські і військово-повітряні формування США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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