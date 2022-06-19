Обстріляну ракетами нафтобазу на Дніпропетровщині гасять вже 14 годин, загинув рятувальник

Пожежа, спричинена влучанням російської ракети у нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровщини, забрала життя одного рятувальника, ще двоє з опіками ушпиталені.

Про це сповістив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко в телеграмі, уточнивши, що загалом поранено 12 людей.

Резниченко повідомив, що вогнеборці намагаються загасити пожежу вже більш як 14 годин.

Ракета, випущена ворогом увечері 18 червня, поцілила в резервуар з нафтою.

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