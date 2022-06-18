Унаслідок ракетного удару РФ по нафтобазі в Новомосковському районі поранено щонайменше 11 осіб

Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало 11 осіб.

Про нову кількість потерпілих повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, один із постраждалих у важкому стані. І оновлена інформація щодо кількості постраждалих не є остаточною.

Резніченко о 22:09 повідомив, що на даний час рятувальники продовжують гасити пожежу.

Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дніпропетровській області після 19:00 18 червня. В об’єкт влучили три російські ракети та зруйнували його. Спершу повідомляли про трьох постраждалих, які отримали опіки.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 115 – 18.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ