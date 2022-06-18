Унаслідок ракетного удару РФ по нафтобазі в Новомосковському районі поранено щонайменше 11 осіб

Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу постраждало 11 осіб.
Про нову кількість потерпілих повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, один із постраждалих у важкому стані. І оновлена інформація щодо кількості постраждалих не є остаточною.
Резніченко о 22:09 повідомив, що на даний час рятувальники продовжують гасити пожежу.
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Дніпропетровській області після 19:00 18 червня. В об’єкт влучили три російські ракети та зруйнували його. Спершу повідомляли про трьох постраждалих, які отримали опіки.
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