На Київщині поліція проводитиме рейди під час комендантської години

Київська ОВА закликає мешканців області дотримуватися комендантської години і не виходити з дому з 23.00 до 5.00.
Як повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, комендатура спільно з поліцією проводитиме регулярно рейди під час комендантської години.
Чиновник додав, що влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, втім, не поточнив, у чому полягатиме ця підготовка.
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