На Київщині поліція проводитиме рейди під час комендантської години

Київська ОВА закликає мешканців області дотримуватися комендантської години і не виходити з дому з 23.00 до 5.00.

Як повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, комендатура спільно з поліцією проводитиме регулярно рейди під час комендантської години.

Чиновник додав, що влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, втім, не поточнив, у чому полягатиме ця підготовка.

Читайте також:

“Цього літа краще не купатися”: як фахівці ДСНС розміновують водойми Київщини. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Київщині виявили ще одне масове поховання вбитих окупантами мирних мешканців