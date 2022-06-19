Глава Генштабу Британії: слід підготувати армію, щоб знову битися в Європі

Новий голова Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс ставить на меті підготувати армію до того, щоб битися в Європі і перемогти Росію.
Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Sky News.
“Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві”, — сказав керівник британського Генштабу. “Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі”, – додав він.
За слвоами генерала, “вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші”.
Сандерс зауважив, що є “першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі”.
Нагадаємо, Патрік Сандерс у понеділок,13 червня 2022 р., замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта.
Читайте також:
Джонсон закликав світ бути готовим до тривалої війни в Україні та окреслив 4 кроки для перемоги
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!