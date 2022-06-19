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Глава Генштабу Британії: слід підготувати армію, щоб знову битися в Європі

19/06/2022 13:42

Новий голова Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс ставить на меті підготувати армію до того, щоб битися в Європі і  перемогти Росію.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Sky News.

“Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві”, — сказав керівник британського Генштабу. “Ми – покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі”, – додав він.

За слвоами генерала, “вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші”.

Сандерс зауважив, що є “першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі”.

Нагадаємо, Патрік Сандерс у понеділок,13 червня 2022 р., замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта.

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Україна

Глава Генштабу Британії: слід підготувати армію, щоб знову битися в Європі

Новий голова Генштабу Великої Британії Патрік Сандерс ставить на меті підготувати армію до того, щоб битися в Європі і  перемогти Росію. Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Sky News....

Війна з Росією

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