Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку

Кременчук після обстрілу. Фото: тг Дмитро Лунін

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Російські війська завдали ракетного удару по промислових та інфраструктурних об’єктах міста Кременчук Полтавської області.

Про це о п’ятій годині ранку в суботу, 18 червня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Знову під ворожим ударом Кременчук. Від шести до восьми російських ракет влучили по НПЗ (нафтопереробному заводу – “Н”) та інших об‘єктах інфраструктури”, – написав Лунін у телеграмі.

В ефірі телемарафону Лунін уточнив, що дві ракети прилетіли по Кременчуцькій ТЕЦ. Триває гасіння пожежі, розбирання завалів. У місті немає гарячого водопостачання.

Жертв унаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово били по Кременчуцькому НПЗ, він зупинив роботу, що спричинило дефіцит пального на українських АЗС.

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