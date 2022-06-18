Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку

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Російські війська завдали ракетного удару по промислових та інфраструктурних об’єктах міста Кременчук Полтавської області.
Про це о п’ятій годині ранку в суботу, 18 червня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
“Знову під ворожим ударом Кременчук. Від шести до восьми російських ракет влучили по НПЗ (нафтопереробному заводу – “Н”) та інших об‘єктах інфраструктури”, – написав Лунін у телеграмі.
В ефірі телемарафону Лунін уточнив, що дві ракети прилетіли по Кременчуцькій ТЕЦ. Триває гасіння пожежі, розбирання завалів. У місті немає гарячого водопостачання.
Жертв унаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо, росіяни вже неодноразово били по Кременчуцькому НПЗ, він зупинив роботу, що спричинило дефіцит пального на українських АЗС.
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