Росіяни знову вдарили по Кременчуцькому НПЗ

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Російські війська знову атакували Кременчуцький нафтопереробний завод.

Про це у четвер, 12 травня, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

“Чотири “прильоти” знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття”, – написав він у телеграмі.

Додамо, що наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

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