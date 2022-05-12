Росіяни знову вдарили по Кременчуцькому НПЗ

Російські війська знову атакували Кременчуцький нафтопереробний завод.
Про це у четвер, 12 травня, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
“Чотири “прильоти” знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття”, – написав він у телеграмі.
Додамо, що наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.
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