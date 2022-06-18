Після значних втрат на Донбасі підрозділи 11-го полку ЗС РФ мусили вийти на відновлення боєздатності, – ГШ

Збройні сили України продовжують зазнавати окупантам втрат у живій силі й техніці. За наявною інформацією, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога; підрозділи 11-го полку ЗС РФ мусили вийти на відновлення боєздатності.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 18 червня.

На Бахмутському напрямку, окрім наших позицій, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове, Троїцьке.

Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські війська вчергове завдали ворогу втрат. Після невдалих штурмових дій окупанти відійшли.

“У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності”, – сказано у зведенні.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового.Тривають бойові дії за місто Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, успіху не мали.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Агресор здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Долина, Краснопілля, Грушуваха, Адамівка. В районі населеного пункту Краснопілля намагався відновити штурмові дії, бої тривають.

“Продовжуються підриви складів боєприпасів ворога. Фіксується збільшення випадків дезертирства російських окупантів”, – сказано у зведенні.

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