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Про кремлівський “економічний” міф, або Чи покривають війну з Україною нафтогазові прибутки РФ

18/06/2022 06:37

Російські пабліки останнім часом поширюють інформацію щодо “користі” західних санкцій для Росії – нібито вони допомагають країні укріпити рубль, розвинути бізнес та сприяють зростанню вартості енергоносіїв. Псевдоаналітики та посіпаки Путіна вихваляються, що Кремль може вести війну безкінечно, адже є й гроші, й люди.

Дійсно, якути, буряти та інші мешканці “глибинної” Росії, які звикли до життя за межею бідності та для яких “служба в армії” – єдина можливість заробити хоч би на якесь прожиття, готові їхати на війну за обіцяні виплати російським військовослужбовцям, але не гинути.

Однак наразі йдеться про абсурдні заяви Москви щодо того, нібито експорт російських нафти й газу за перші 5 місяців 2022 року прирівнюється або навіть перевищує витрати на війну. Та що РФ нібито може воювати на ці гроші вічно…

Так, 13 червня зареєстрований у Фінляндії Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) опублікував звіт під назвою “Фінансування війни путіна: Імпорт викопного палива з Росії в перші 100 днів вторгнення”. У ньому йдеться про те, що за перші сто днів повномасштабної війни проти України РФ отримала від експорту своїх енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро. Для розуміння наведемо дані головного редактора військового видання Sofrep Шона Спунтса, який підрахував, що за перші два тижні лише прямі втрати від війни коштували росії близько 7 мільярдів доларів. Додайте до цього ще понад 100 днів війни, непрямі втрати, а також наслідки західних санкцій…

Крім цього, необхідно розуміти, що не весь прибуток від вуглеводнів спрямовується на державні витрати. Що потрібно враховувати собівартість і ціну транзиту/доставки. Тобто далеко не всі гроші “Газпрому” та “Роснєфті” йдуть на рахунки міноборони РФ.

Зрозуміло також, що витрати на бойові дії на території України – це далеко не всі втрати РФ. Уряд Росії гостро потребує покривати недонадходження від ПДВ та інших податків, які у травні по окремих регіонах складали вже близько 50%, втрату Центробанком РФ 300 млрд доларів резервів. Також росіяни очікують, коли їм повернуть 120 млрд доларів на валютних депозитах у санкційних банках-гігантах, валютні активи яких заарештовані, і покриють 33% чистими збитки всіх підприємств-експортерів РФ від штучної ревальвації курсу з 90 до 60.

Не потрібно навіть бути професійним економістом, щоб зрозуміти, що при таких макроекономічних умовах у Росії до кінця року не буде вже кого відключати від SWIFT. Адже заяви російських посадовців є безпідставними, а економічна картина – штучно розтягнутий у часі крах системи і країни в цілому.

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