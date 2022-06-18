Данілов-Арахамії: не можна жонглювати цифрами загиблих

Політичні діячі, які заявляють про величезні втрати ЗСУ на фронті, насправді не мають змоги отримати таку інформацію.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю “Ліга.нет”.

“Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті гинуть. Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію… Треба відповідати за свої слова. І коли мова йде про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей”, – сказав він.

Нагадаємо, 16 червня депутат від партії “Слуга народу”, керівник української переговорної групи з РФ Давид Арахамія під час поздки до США сказав, що Україна щодня втрачає на фронті до 1000 військовослужбовців, з них від 200 до 500 осіб – загиблими.

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