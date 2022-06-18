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Не раніше серпня, після контрнаступу ЗСУ – Арахамія про поновлення переговорів з РФ

18/06/2022 10:54

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією у двох випадках: якщо РФ самі відведуть свої війська до кордонів 24 лютого 2022 р., або  коли Україна зміцнить свої сили і ЗСУ піде в контрнаступ.

Про це заявив “Голосу Америки” керівник української переговорної групи з РФ Давид Арахамія, перебуваючи у Вашингтоні.

На уточнююче питання, коли можливий контрнаступ ЗСУ, Арахамія відповів: “Кінець серпня. Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію контрнаступу в деяких місцях”.

За його словами, за майбутнім столом переговорів з РФ Київ вестиме мову про повернення всіх своїх територій.

“Наразі  переговори з РФ зосереджені лише на двох аспектах: перший – це обмін полоненими, другий – забезпечення продовольчої безпеки та створення коридорів для вивезенян продовольства з українських портів”, – поточнив учасник преговорної групи Рустем Умеров.

Разом із іншими народними депутатами Арахамія та Умеров перебувають у США, де, зокрема, проводять зустрічі з американськими посадовцями щодо пришвидшення поставок зброї для України.

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