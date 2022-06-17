Українські артилеристи знищили два “Урагани” росіян. ФОТО

Ударами українських гармашів знищено дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-27 “Ураган”.
Вогневе ураження по них було завдано артилеристами Десантно-штурмових військ у взаємодії з артилерією Сухопутні війська ЗС України.
“Полювання на російських окупантів продовжується!” – сповіщає пресслужба Командування ДШВ у дописі в ФБ 17 червня.
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