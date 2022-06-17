Евакуація з Сєвєродонецького “Азоту” неможлива, – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об’єднання “Азот” неможлива.

Про це він написав у телеграмі в п’ятницю, 17 червня.

“Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей”, – сказав він.

Гайдай додав, що вихід з комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

При цьому, за словами глави ОВА, Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Росіяни нищать об’єднання “Азот”, в укриттях підприємства переховуються і військові, і цивільні люди.

14 червня було ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти “Азоту” й “Склопластика”.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що укриття “Азоту” не такі міцні, як у заводу “Азовсталь”, який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації.

У бомбосховищах сєвєродонецького заводу “Азот” залишаються 540-560 цивільних осіб, росіяни постійно обстрілюють цей об’єкт.

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