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Twitter заблокував акаунт голови Роскосмосу, що закликав “покінчити з Україною”

16/06/2022 15:12

Соцмережа Twitter вимагає від голови “Роскосмосу” Дмитра Рогозіна, щоб українофоб видалив повідомлення, в якому закликав росіян “покінчити з Україною”.

Про це він повідомив у телеграмі в четвер, 16 червня.

“Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації. Якщо не покінчимо з ними, як, на жаль, не покінчили з ними наші діди, доведеться гинути, але закінчувати ще більшою ціною нашим онукам.

Тому краще ми з цим покінчимо. Раз і назавжди. Заради наших онуків”, – написав Рогозін у твіттері.

“Якщо я не підкорюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де у мене понад 808 тисяч підписників. Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку “видалити” тиснути не буду.

На жаль, Twitter перетворився на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди”, – вважає глава “Роскосмосу”.

Дмитро Рогозін відомий своїми неадекватними заявами. Нещодавно він “пожартував” про удар російським стратегічним ракетним комплексом по країнах НАТО на тлі рішення Фінляндії та Швеції про вступ до Альяну.

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