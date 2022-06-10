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Ла Скала повертає на сцену росіянку Нетребко і відкриватиме сезон “Борисом Годуновим”

10/06/2022 12:11

Російська оперна співачка Анна Нетребко відновила виступи після перерви і дала сольний концерт на сцені міланського театру La Scala.

Про це інформує сайт Classic FM.

Наприкінці травня “Ла Скала” повернув російське оперне сопрано у програму. Вона включала твори Римського-Корсакова, Рахманінова та Чайковського. Тоді ж на сцену, трохи більше ніж через три місяці від початку вторгнення в Україну, вийшла й Анна Нетребко.

Співачка, яка була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах, після того, як протягом кількох місяців великі світові оперні театри скасували з нею співпрацю заявляла, що примушувати митців або будь-яких громадських діячів публічно висловлювати свої політичні думки та засуджувати свою батьківщину – “неправильно”.

Генеральний менеджер “Ла Скала” Домінік Мейєр захищав росіянку після нещодавнього виступу Нетребко в оперному театрі.

Він сказав, що її виступ має стати знаком для інших театрів відчинити свої двері для неї.

Окрім цього, Міланський оперний театр також оголосив, що новий сезон планують розпочати 7 грудня з російської опери “Борис Годунов”.

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