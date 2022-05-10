Кремлівські пропагандисти отримали вказівки перейти до нової інформаційної політики, – ГУР

Попри перевагу в живій силі та техніці, армія Російської Федерації зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Пропагандисти шукають способи применшення цієї ганьби у ЗМІ.

Про це вранці в вівторок, 10 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння РФ з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику”, – йдеться в повідомленні.

Керівники кремлівських телеканалів, інтернет-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

Читайте також:

У РФ уже проблеми з поповненням високоточних боєприпасів, – Пентагон