Coca-Cola припиняє випуск і продаж напоїв у Росії

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Компанія Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) – дистриб’ютор Coca-Cola в Росії – оголосила, що більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola та інші напої бренду в РФ.

Про це в четврер, 16 червня, повідомляє Reuters.

У заяві йдеться, що всі клієнти дистриб’ютора в Росії зараз перебувають у процесі спустошення запасів напоїв. Щойно запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC “більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в Росії”.

У РФ Coca-Cola HBC, крім Coca-Cola та її підвидів, випускає Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки “Добрый”, Pulpy, Rich, “Моя Семья”, Innocent та іншу продукцію.

10-ма російськими заводами Coca-Cola (Москва, Московська область (два заводи), Санкт-Петербург, Самара, Єкатеринбург, Ростовська область, Новосибірськ, Красноярськ і Владивосток) з виробництва безалкогольних напоїв і соків володіє місцевий боттлер Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

The Coca-Cola Company не має прямого виробництва в Росії, а регіональний офіс компанії займається лише маркетингом.

8 березня Coca-Cola повідомила, що зупиняє роботу в Росії через російське вторгнення до України. Компанія припинила постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку. І підняла ціни на свою продукцію в Рф на 15-30%.

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