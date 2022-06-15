ЗСУ відбили штурм окупантів в районі кількох населених пунктів на сході, – ГШ

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці відбили наступ окупантів у районі кількох населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу у середу, 15 червня.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

“Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають”, – йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям наших воїнів, у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу.

Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.

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