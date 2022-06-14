Росіяни ведуть штурм поблизу Рубіжного, – Генштаб

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Російські війська ведуть штурм поблизу Рубіжного, бої тривають.

Про це у вівторок, 14 червня, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях наших військ. Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка.

“Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання.

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