В Україні ліквідований начальник відділу пропаганди Росгвардії Сергій Постнов

В Україні ліквідований начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ Росгвардії полковник Сергій Постнов.
Про це інформує сайт Ради ветеранів центрального апарату ОВС РФ.
Постнов загинув уночі в вівторок, 14 червня. В Україні він понад чотири місяці “виконував службово-бойові завдання”.
Зазначається, що полковник “у складі угруповання “V” проривався до Гостомеля, потім брав участь у “звільненні” низки міст та населених пунктів Харківської області та “ЛНР””.
Сергій Постнов – випускник Єкатеринбурзького Суворовського училища 1997 року. Після закінчення факультету культури та журналістики Військового університету міністерства оборони РФ у 2002 році він потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії.
Він працював кореспондентом, а пізніше редактором окружної газети “Зоркий часовой”, де “виконував завдання з інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках”.
Також довгий час він працював у військовому журналі “На боевом посту”, а після цього отримав призначення до центрального апарату Росгвардії.
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