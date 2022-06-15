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В Україні ліквідований начальник відділу пропаганди Росгвардії Сергій Постнов

15/06/2022 12:22

В Україні ліквідований начальник групи інформаційного реагування 1-го відділу департаменту взаємодії зі ЗМІ Росгвардії полковник Сергій Постнов.

Про це інформує сайт Ради ветеранів центрального апарату ОВС РФ.

Постнов загинув уночі в вівторок, 14 червня. В Україні він понад чотири місяці “виконував службово-бойові завдання”.

Зазначається, що полковник “у складі угруповання “V” проривався до Гостомеля, потім брав участь у “звільненні” низки міст та населених пунктів Харківської області та “ЛНР””.

Сергій Постнов – випускник Єкатеринбурзького Суворовського училища 1997 року. Після закінчення факультету культури та журналістики Військового університету міністерства оборони РФ у 2002 році він потрапив за розподілом у внутрішні війська МВС Росії.

Він працював кореспондентом, а пізніше редактором окружної газети “Зоркий часовой”, де “виконував завдання з інформаційного супроводу військ у різних гарячих точках”.

Також довгий час він працював у військовому журналі “На боевом посту”, а після цього отримав призначення до центрального апарату Росгвардії.

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