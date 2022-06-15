Українські авіатори знищили ротно-тактичну групу росіян

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Авіація Повітряних сил ЗСУ 14 червня знищила ротно-тактичну групу росіян на одному з напрямків.

Про це у середу, 15 червня, повідомили в Командуванні ПС ЗСУ.

“14 червня українські Су-25 та Су-24м здійснили кілька авіанальотів на ворожі позиції. Знищено ротно-тактичну групу противника, техніку та живу силу окупантів”, – йдеться в повідомленні.

У ПС додали, що наші винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір, здійснюють вильоти на перехоплення повітряних цілей, прикривають ударні групи штурмової та бомбардувальної авіації Повітряних Сил.

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