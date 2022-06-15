Міністри оборони країн НАТО обговорять, як пришвидшити постачання зброї України

У Брюсселі на міністерській зустрічі НАТО обговорять потреби України у зброї для війни проти РФ. На зустрічі буде присутній глава українського оборонного відомства Олексій Резніков.
Про це в середу, 15 червня, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає “Європейська правда”.
“Сьогодні ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоб обговорити, як саме ми можемо покращити постачання допомоги. Країни НАТО і партнери надали безпрецедентний рівень підтримки за останні місяці”, – сказав Столтенберг.
Він наголосив на важливості максимальної координації з Україною щодо того, які саме типи види озброєння їй потрібні.
Столтенберг зазначив, що урядовці обговорять виклики і питання щодо пришвидшення надання зброї.
“Ми вже надали зброю більшої дальності, сучаснішу, артилерію, важке озброєння”, – сказав генсек.
Він додав, що новіші системи потребують більше часу для навчань, тому і їх постачання іноді вимагає більше часу.
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