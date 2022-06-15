Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру в держзраді

На Харківщині Вовчанському міському голові Анатолію Степанцю повідомили про підозру у державній зраді.

Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік Росії, підтримав створення так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківської області” та добровільно брав участь у її діяльності.

3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Степанцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

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