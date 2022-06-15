Меру Вовчанська на Харківщині оголосили підозру в держзраді

На Харківщині Вовчанському міському голові Анатолію Степанцю повідомили про підозру у державній зраді.
Про це в середу, 15 червня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.
За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік Росії, підтримав створення так званої “тимчасової цивільної адміністрації Харківської області” та добровільно брав участь у її діяльності.
3 червня 2022 року в тимчасово захопленому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури Степанцю заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Читайте також:
Російським фрегатом “Адмірал Макаров” командує зрадник України: йому оголосили підозру
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!