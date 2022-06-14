Російським фрегатом “Адмірал Макаров” командує зрадник України: йому оголосили підозру

Командиру російського фрегата “Адмірал Макаров”, громадянинові України Григорію Бреєву, що перейшов на бік окупантів у 2014 році, правоохоронці оголосили про підозру в держзраді.

Про це в вівторок, 14 червня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

“У 2014 році він (Григорій Бреєв, – “Н”) зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському Чорноморському флоті”, – йдеться в повідомленні.

Дезертир бере участь у російській агресії проти України. Корабель під його командуванням бив крилатими ракетами по Миколаєву та Одесі.

Слідчі ДБР зібрали докази та повідомили Бреєву про підозру в держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Читайте також:

На Запоріжжі 8 правоохоронців перейшли на бік ворога: ДБР оголосило підозру