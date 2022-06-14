ЗСУ відтіснили ворога на Запорізькому напрямку на 5-10 км, – Федоров

Українські війська відкинули на 5-10 км посунули лінію фронту на Запорізькому напрямку, відкинувши російських загарбників.
Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Федоров зазначив, що таких успіхів вдалося досягти за два тижні контрнаступальних дій.
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