У Маріуполі з уцілілої бібліотеки росіяни вивезли всі книги

У захопленому Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки загарбники вивезли всі книги під приводом “на зберігання”.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у вівторок, 14 червня.

“Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки «державні волонтери» вивезли всі книги під приводом “на зберігання”. І україномовні. Англомовні. Російськомовні. Мабуть, само по собі «бібліотека» вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який, за словами джерел, поїхав у Донецьк.

“До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось уже недовго…”, – додав радник мера.

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